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Кулинарная платформа маркетплейс – идеальный выбор для тех, кто ценит время и любит вкусно поесть.

FoodSynergy

1670 ресторанов и 3200 магазинов предлагают купить все необходимое на сайте FoodSynergy.

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150 000 кулинарных рецептов помогут вам расширить кругозор и научиться готовить новые блюда.

FoodSynergy

Маркетплейс предлагает ресторанам и магазинам получить максимум продаж за минимум времени..

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Мука, смеси, отруби
Мука, смеси, отруби
878 товаров
Макаронны, вермишель, лапша
Макаронны, вермишель, лапша
4227 товаров
Овощи, фрукты, грибы
Овощи, фрукты, грибы
0 товаров
Молоко
Молоко
3112 товаров
Йогурты
Йогурты
3798 товаров
Творог
Творог
1416 товаров
Мясо
Мясо
3844 товаров
Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
4491 товаров
Растительное масло
Растительное масло
1566 товаров
Кофе
Кофе
10304 товаров
Чай
Чай
12179 товаров
Соки и нектары
Соки и нектары
5314 товаров

Стіна Категорії

Лечо Верес болгарское ст/б 500г Лечо Верес болгарское ст/б 500г
Верес

Лечо Верес болгарское ст/б 500г

(0)
В наличии
97.00 грн.
Грибы Шампиньоны, кг Грибы Шампиньоны, кг

Грибы Шампиньоны, кг

(0)
В наличии
143.00 грн.
Упаковка пюре Rudolfs Овочі з кускусом та морським окунем 110 г х 6 шт (14751017942533) Упаковка пюре Rudolfs Овочі з кускусом та морським окунем 110 г х 6 шт (14751017942533)

Упаковка пюре Rudolfs Овочі з кускусом та морським окунем 110 г х 6 шт (14751017942533)

(0)
От Rozetka
В наличии
392.00 грн.
Огірок Паркер Огірок Паркер

Огірок Паркер

(0)
В наличии
22.90 грн.
Картопля молода Україна Картопля молода Україна

Картопля молода Україна

(0)
В наличии
17.00 грн.
Овочева суміш Norma Зелень та овочі для супу 250 г (4820223411393) Овочева суміш Norma Зелень та овочі для супу 250 г (4820223411393)

Овочева суміш Norma Зелень та овочі для супу 250 г (4820223411393)

(0)
От Rozetka
В наличии
131.00 грн.
Оливки Премия крупные черные (Премія) б/к 350г Оливки Премия крупные черные (Премія) б/к 350г

Оливки Премия крупные черные (Премія) б/к 350г

(0)
В наличии
82.00 грн.
Набір пюре Milupa Мої перші овочі 6 х 125 г (4820187810447) Набір пюре Milupa Мої перші овочі 6 х 125 г (4820187810447)

Набір пюре Milupa Мої перші овочі 6 х 125 г (4820187810447)

(0)
От Rozetka
В наличии
229.00 грн.
Овочева суміш Norma Зелень та овочі 200 г (4820223411386) Овочева суміш Norma Зелень та овочі 200 г (4820223411386)

Овочева суміш Norma Зелень та овочі 200 г (4820223411386)

(0)
От Rozetka
В наличии
149.00 грн.
Оливки Премия зеленые с паприкой (Премія) 350г Оливки Премия зеленые с паприкой (Премія) 350г

Оливки Премия зеленые с паприкой (Премія) 350г

(0)
В наличии
80.00 грн.
Молоко згущене Полтавський смак 8,5% 380г Молоко згущене Полтавський смак 8,5% 380г

Молоко згущене Полтавський смак 8,5% 380г

(0)
В наличии
54.50 грн.
Молоко 0,9 кг Своя лінія незбиране згущене з цукром ДСТУ 8,5% п/бут Молоко 0,9 кг Своя лінія незбиране згущене з цукром ДСТУ 8,5% п/бут

Молоко 0,9 кг Своя лінія незбиране згущене з цукром ДСТУ 8,5% п/бут

(0)
В наличии
81.90 грн.
Напій 0,95 кг Vega Milk рисово-мигдальний 1,5% Напій 0,95 кг Vega Milk рисово-мигдальний 1,5%

Напій 0,95 кг Vega Milk рисово-мигдальний 1,5%

(0)
В наличии
78.60 грн.
Сироп LOFT Пряжене молоко 0.7 л (4823113302580) Сироп LOFT Пряжене молоко 0.7 л (4823113302580)

Сироп LOFT Пряжене молоко 0.7 л (4823113302580)

(0)
От Rozetka
В наличии
110.00 грн.
Морозиво 75 г Три Ведмеді Ваніль-вершки-згущене молоко ваф/ст м/уп Морозиво 75 г Три Ведмеді Ваніль-вершки-згущене молоко ваф/ст м/уп

Морозиво 75 г Три Ведмеді Ваніль-вершки-згущене молоко ваф/ст м/уп

(0)
В наличии
17.90 грн.
Печиво День та Ніч пряжене молоко Печиво День та Ніч пряжене молоко

Печиво День та Ніч пряжене молоко

(0)
В наличии
170.00 грн.
Печиво Лагода Браво згущене молоко Печиво Лагода Браво згущене молоко

Печиво Лагода Браво згущене молоко

(0)
В наличии
140.00 грн.
Молоко Яготинское 3.2% п/э 900г Молоко Яготинское 3.2% п/э 900г

Молоко Яготинское 3.2% п/э 900г

(0)
В наличии
47.00 грн.
Молоко Яготинское ультрапастеризованное 3.2% т/п 950г Молоко Яготинское ультрапастеризованное 3.2% т/п 950г

Молоко Яготинское ультрапастеризованное 3.2% т/п 950г

(0)
В наличии
64.00 грн.
Молоко На Здоров'я безлактозне ультрапастеризоване 2,5% 950г Молоко На Здоров'я безлактозне ультрапастеризоване 2,5% 950г

Молоко На Здоров'я безлактозне ультрапастеризоване 2,5% 950г

(0)
В наличии
64.00 грн.
Йогурт Zott Zottis Фруктовий 0,1% 115г в асортименті Йогурт Zott Zottis Фруктовий 0,1% 115г в асортименті

Йогурт Zott Zottis Фруктовий 0,1% 115г в асортименті

(0)
В наличии
26.60 грн.
Йогурт Марійка Ваніль 1,5% 260г Йогурт Марійка Ваніль 1,5% 260г

Йогурт Марійка Ваніль 1,5% 260г

(0)
В наличии
29.70 грн.
Йогурт Даніссімо Фантазія солона карамель стакан 6,8% 99г Йогурт Даніссімо Фантазія солона карамель стакан 6,8% 99г

Йогурт Даніссімо Фантазія солона карамель стакан 6,8% 99г

(0)
В наличии
35.10 грн.
Йогурт Дольче полуниця 3,2% 280г Йогурт Дольче полуниця 3,2% 280г
Дольче

Йогурт Дольче полуниця 3,2% 280г

(0)
В наличии
35.80 грн.
Йогурт На Здоров'я Грецький 10% 280г Йогурт На Здоров'я Грецький 10% 280г

Йогурт На Здоров'я Грецький 10% 280г

(0)
В наличии
39.60 грн.
Йогyрт Dobilas органічний 125г Йогyрт Dobilas органічний 125г

Йогyрт Dobilas органічний 125г

(0)
В наличии
14.40 грн.
Біфідойогурт Zinka з козиного молока зі смаком злаків 2,8% 300г Біфідойогурт Zinka з козиного молока зі смаком злаків 2,8% 300г

Біфідойогурт Zinka з козиного молока зі смаком злаків 2,8% 300г

(0)
В наличии
35.50 грн.
Йогурт Марійка Ваніль десертний 5% 270г Йогурт Марійка Ваніль десертний 5% 270г

Йогурт Марійка Ваніль десертний 5% 270г

(0)
В наличии
37.50 грн.
Йогурт Агромол чорниця 1,5% 400г Йогурт Агромол чорниця 1,5% 400г

Йогурт Агромол чорниця 1,5% 400г

(0)
В наличии
19.90 грн.
Йогурт Дольче чорниця 2,5% 290г Йогурт Дольче чорниця 2,5% 290г
Дольче

Йогурт Дольче чорниця 2,5% 290г

(0)
В наличии
32.10 грн.
Творог Молокія эколин 5% 200г Творог Молокія эколин 5% 200г

Творог Молокія эколин 5% 200г

(0)
В наличии
43.00 грн.
Сир Президент Творожна традиція 0,2% 350г Сир Президент Творожна традиція 0,2% 350г
President

Сир Президент Творожна традиція 0,2% 350г

(0)
В наличии
75.50 грн.
Творог Яготинский Домашний 5% 370г Творог Яготинский Домашний 5% 370г

Творог Яготинский Домашний 5% 370г

(0)
В наличии
99.00 грн.
Сир кисломолочний Ферма 9% 350г Сир кисломолочний Ферма 9% 350г

Сир кисломолочний Ферма 9% 350г

(0)
В наличии
77.00 грн.
Творог зернистый Премиалле Вишня 7% (Premialle) 150г Творог зернистый Премиалле Вишня 7% (Premialle) 150г

Творог зернистый Премиалле Вишня 7% (Premialle) 150г

(0)
В наличии
45.00 грн.
Творог зернистый Премиалле Абрикос-мёд 7% (Premialle) 150г Творог зернистый Премиалле Абрикос-мёд 7% (Premialle) 150г

Творог зернистый Премиалле Абрикос-мёд 7% (Premialle) 150г

(0)
В наличии
45.00 грн.
Сир кисломолочний Ферма 5% 350г Сир кисломолочний Ферма 5% 350г

Сир кисломолочний Ферма 5% 350г

(0)
В наличии
72.00 грн.
Сир кисломолочний Агромол 5% 400г Сир кисломолочний Агромол 5% 400г

Сир кисломолочний Агромол 5% 400г

(0)
В наличии
75.50 грн.
Тістечко Kinder Milk-Slice бісквітне з молочною начинкою 28г Тістечко Kinder Milk-Slice бісквітне з молочною начинкою 28г
Kinder

Тістечко Kinder Milk-Slice бісквітне з молочною начинкою 28г

(0)
В наличии
22.80 грн.
Сир кисломолочний Яготинський 5% 350г Сир кисломолочний Яготинський 5% 350г

Сир кисломолочний Яготинський 5% 350г

(0)
В наличии
79.50 грн.
Філе рослинне "Замість яловичини" Vegurman 400 г Філе рослинне "Замість яловичини" Vegurman 400 г

Філе рослинне "Замість яловичини" Vegurman 400 г

(0)
От Freshmart
В наличии
199.00 грн.
Фарш 0,5 кг Глобино курячий охолоджений Фарш 0,5 кг Глобино курячий охолоджений
Глобино

Фарш 0,5 кг Глобино курячий охолоджений

(0)
В наличии
83.90 грн.
Шашлик зі свинячого ошийка Глобино в мapинaді охолоджeний газ/упак Шашлик зі свинячого ошийка Глобино в мapинaді охолоджeний газ/упак
Глобино

Шашлик зі свинячого ошийка Глобино в мapинaді охолоджeний газ/упак

(0)
В наличии
241.99 грн.
Фарш 0,5 кг Глобино яловичий охолоджений Фарш 0,5 кг Глобино яловичий охолоджений
Глобино

Фарш 0,5 кг Глобино яловичий охолоджений

(0)
В наличии
103.40 грн.
Печінка теляча Печінка теляча

Печінка теляча

(0)
В наличии
119.90 грн.
Відбивна теляча на кістці Відбивна теляча на кістці

Відбивна теляча на кістці

(0)
В наличии
258.90 грн.
Окіст Глобино для смаження свинячий охолоджений Окіст Глобино для смаження свинячий охолоджений
Глобино

Окіст Глобино для смаження свинячий охолоджений

(0)
В наличии
189.99 грн.
М'якоть теляча М'якоть теляча

М'якоть теляча

(0)
В наличии
253.90 грн.
Котлета для бургера 240 гр Глобино яловича охолоджена вак/упак Котлета для бургера 240 гр Глобино яловича охолоджена вак/упак
Глобино

Котлета для бургера 240 гр Глобино яловича охолоджена вак/упак

(0)
В наличии
60.90 грн.
Філе куряче охолоджене Філе куряче охолоджене

Філе куряче охолоджене

(0)
В наличии
166.90 грн.
Сьомга 405г Norven охолоджена філе Сьомга 405г Norven охолоджена філе

Сьомга 405г Norven охолоджена філе

(0)
В наличии
411.80 грн.
Форель райдужна Україна Форель райдужна Україна

Форель райдужна Україна

(0)
В наличии
340.00 грн.
Скумбрія слабосолона Скумбрія слабосолона

Скумбрія слабосолона

(0)
В наличии
225.00 грн.
Бичок Фішгуд в'ялений Бичок Фішгуд в'ялений

Бичок Фішгуд в'ялений

(0)
В наличии
568.00 грн.
Барабулька г/к (ваг) (вл.вибор.) Барабулька г/к (ваг) (вл.вибор.)

Барабулька г/к (ваг) (вл.вибор.)

(0)
В наличии
340.00 грн.
Ставридка Морские солено-сушеная 36г Ставридка Морские солено-сушеная 36г

Ставридка Морские солено-сушеная 36г

(0)
В наличии
69.00 грн.
Горбуша холодного копчення Горбуша холодного копчення

Горбуша холодного копчення

(0)
В наличии
595.00 грн.
Філе оселедця середнього посолу вагове Філе оселедця середнього посолу вагове

Філе оселедця середнього посолу вагове

(0)
В наличии
270.00 грн.
Кінг кліп Кінг кліп

Кінг кліп

(0)
В наличии
342.00 грн.
Нототенія свіжоморожена Нототенія свіжоморожена

Нототенія свіжоморожена

(0)
В наличии
185.00 грн.

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FoodSynergy – кулинарная платформа маркетплейс

Продукты питания, готовые блюда из ресторанов, кулинарные рецепты и объявления

Food Synergy – это не только гипермаркет для покупки продуктов питания, техники для кухни и готовых блюд из ресторанов, с доставкой на дом. Это место, где Вы можете купить все необходимые кухонные принадлежности и аксессуары, радуя близких вкусными, полезными и изысканными блюдами! 

Мы предлагаем огромный выбор кулинарных рецептов, разработанных нашими профессиональными кулинарами. Рецепты оригинальны, понятны и доступны каждому, даже новичку без опыта в кулинарии!

На нашей платформе Вы найдете все необходимые ингредиенты, сравните акции и цены магазинов еды – на этом Вы сэкономите деньги. 

Платформа Food Synergy дает Вам возможность объединить любовь к домашней кулинарии с выгодными покупками, акциями и скидками. 
 

FoodSynergy – это идеальный выбор для тех, кто ценит время и любит вкусно поесть.

Наш маркетплейс объединяет рестораны и магазины продуктов питания, бытовой техники и аксессуаров для кухни в Украине.

Вы можете заказать все, что Вам угодно, в одном месте!

У нас Вы можете купить продукты питания по скидкам и акциям, а также готовую еду из ресторанов Украины.  ‍  Подробнее о FoodSynergy

FoodSynergy в числах

14k

Партнёры магазины и рестораны

150k

Кулинарные рецепты

165k

Продукты питания и напитки

330k

Техника и аксессуары для кухни

300k

Пользователи и повара

Сотрудничество с FoodSynergy

Кулинары в деле!

Вы с нами?

Мы создали универсальный гипермаркет для любителей быстро и вкусно поесть, без рутины и суеты.

Я хочу пользоваться

  1. Быстрый поиск интересных блюд и рецептов.
  2. Покупайте любимые продукты питания по акциям.
  3. Экономьте деньги с помощью кэшбэков.
  4. Будьте в курсе последних новостей и трендов.
  5. Делитесь отзывами с другими любителями еды.

Любите кулинарию, свежие продукты питания и интересные рецепты?

Вам необходима кулинарная платформа FoodSynergy. У нас Вы найдете множество проверенных магазинов, предлагающих широкий выбор не только свежих овощей, фруктов и зелени, но и всегда свежих сыро-молочных, мясных и кондитерских изделий. На продукты питания предусмотрены скидки, а в наших ресторанах Вы всегда можете заказать готовые домашние блюда с доставкой, по акции!  
Здесь же, на нашей платформе FoodSynergy, Вы можете по оптовым ценам приобрести технику для кухни.
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