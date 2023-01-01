FoodSynergy – кулинарная платформа маркетплейс
Продукты питания, готовые блюда из ресторанов, кулинарные рецепты и объявления
Food Synergy – это не только гипермаркет для покупки продуктов питания, техники для кухни и готовых блюд из ресторанов, с доставкой на дом. Это место, где Вы можете купить все необходимые кухонные принадлежности и аксессуары, радуя близких вкусными, полезными и изысканными блюдами!
Мы предлагаем огромный выбор кулинарных рецептов, разработанных нашими профессиональными кулинарами. Рецепты оригинальны, понятны и доступны каждому, даже новичку без опыта в кулинарии!
На нашей платформе Вы найдете все необходимые ингредиенты, сравните акции и цены магазинов еды – на этом Вы сэкономите деньги.
Платформа Food Synergy дает Вам возможность объединить любовь к домашней кулинарии с выгодными покупками, акциями и скидками.
FoodSynergy – это идеальный выбор для тех, кто ценит время и любит вкусно поесть.
Наш маркетплейс объединяет рестораны и магазины продуктов питания, бытовой техники и аксессуаров для кухни в Украине.
Вы можете заказать все, что Вам угодно, в одном месте!
У нас Вы можете купить продукты питания по скидкам и акциям, а также готовую еду из ресторанов Украины. Подробнее о FoodSynergy
FoodSynergy в числах
Партнёры магазины и рестораны
Кулинарные рецепты
Продукты питания и напитки
Техника и аксессуары для кухни
Пользователи и повара
Сотрудничество с FoodSynergy
Кулинары в деле!
Вы с нами?
Мы создали универсальный гипермаркет для любителей быстро и вкусно поесть, без рутины и суеты.
Я хочу пользоваться
- Быстрый поиск интересных блюд и рецептов.
- Покупайте любимые продукты питания по акциям.
- Экономьте деньги с помощью кэшбэков.
- Будьте в курсе последних новостей и трендов.
- Делитесь отзывами с другими любителями еды.
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Вам необходима кулинарная платформа FoodSynergy. У нас Вы найдете множество проверенных магазинов, предлагающих широкий выбор не только свежих овощей, фруктов и зелени, но и всегда свежих сыро-молочных, мясных и кондитерских изделий. На продукты питания предусмотрены скидки, а в наших ресторанах Вы всегда можете заказать готовые домашние блюда с доставкой, по акции!
Здесь же, на нашей платформе FoodSynergy, Вы можете по оптовым ценам приобрести технику для кухни.
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Я хочу продавать
- Максимум продаж за минимум времени.
- Мгновенный доступ к сотням клиентов, ежедневно.
- Индивидуальные проекты для Вашего бренда.
- Повышение лояльности клиентов.
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